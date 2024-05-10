إيمانيات

هو ابن النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأخو السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وخال الإمامينِ الحسن والحسين (عليهما السلام). اسمه ونسبه: إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن عبدالمطّلب. أُمّه: مارية بنت شمعون القبطية.



وقد كان النبيّ بمقتضى الفطرة البشرية قد فرح بمولده فرحاً عظيماً كما قدمنا، فلا عجب أن كان حزنه عليه شديداً، وقد دخل عليه وهو يجود بنفسه، فصارت عيناه تذرفان بالدموع، فقال عبدالرحمن بن عوف:

وأنت يا رسول الله؟! فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة وقال: إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلّا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.



وقال أيضاً: لولا أنه أمر حق، ووعد صدق، وإن اخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزناً أشد من هذا ثم غسل وكفّن، وصلّى عليه النبيّ، ودفن بالبقيع.

وقد وافق يوم مات إبراهيم أن كسفت الشمس، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما ايتان من ايات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا وصلّوا وادعوا الله.



وعن ابن عبّاس قال: كنتُ عند النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي (عليهما السلام)، وهو تارةً يقبّل هذا، وتارةً يقبّل هذا، إذ هبط جبرائيل بوحي من ربّ العالمين، فلمّا سُرِّي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): أتاني جبرائيل من ربّي فقال: يا محمّد إنّ ربّك يقرأُ عليك السلام ويقول: لستُ أجمعهما لك، فافْدِ أحدهما بصاحبه.



فنظر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى إبراهيم فبكى، ونظر إلى الحسين فبكى، وقال: إنّ إبراهيم أُمّه أمةٌ ومتى مات لم يحزن عليه غيري، وأمّ الحسين فاطمةٌ، وأبوه علي ابن عمّي لحمي ودمي، ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمّي وحزنتُ أنا عليه، وأنا أوثر حزني على حزنهم، قال: فقبض بعد ثلاث.



فكان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا رأى الحسين قبّله وضمّه إلى صدره، ورشف ثناياه وقال‏ (صلى الله عليه وآله وسلم): فديتُ من فَديتُه بابني إبراهيم.

