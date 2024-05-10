إيمانيات

إنّ أزمة الإنسان الكبرى ومعاناته على هذه الأرض.. إنّما هي أزمة أخلاقية قبل أن تكون أزمة علمية أو مادِّية.. إنّ التكوين النفسي والمحرِّك الأخلاقي المنطلق من أعماق الذات هو الدافع لمعظم سلوك الإنسان.. فعندما يكون محتوى الذات الداخلي محتوى سليماً ونظيفاً، يكون السلوك الخارجي نظيفاً وسليماً كذلك.. وعندما يكون محتوى الذات الباطني سيِّئاً لا يكون سلوكه إلا سيِّئاً. إنّ الانحطاط الأخلاقي والانحراف السلوكي يُمثِّل أسوأ ظاهرة اجتماعية في حياة الإنسان.. ومن أسوأ الأوضاع والحالات الأخلاقية هو أخلاقية الغرور.. هذا المرض الأخلاقي الذي يُصيب ضِعاف النفوس.. الجهال المخدوعين بما لديهم من قوّة ومال وجاه وجمال وسلطة ومعرفة... إلخ.

إنّ الإنسان المغرور يشعر بالاستعلاء على الآخرين والاستهانة بهم، والتعامل معهم بأنّهم أقل منه، بل وقد يصل الأمر ببعض المغرورين أن يرى الآخرين لا يستحقّون الاهتمام بهم ولا احترام شخصياتهم.. إنّ مرض الغرور الذي يُصيب معظم الحكّام والمُتنفِّذين وأصحاب المال والقوّة.. إنّ هؤلاء يصابون بانتفاخ الشخصية، وورم الذات الأجوف.. يتحوّلون إلى أناس عدوانيين ونرجسيين.. يعبدون ذواتهم ولا يرون في الناس مثيلاً لهم.. والقرآن يُشخِّص لنا هذه الحقيقة، ويُحلِّل لنا هذا التكوين النفسي المريض.. جاء ذلك في قوله تعالى: (إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) (العلق/ 6-7). إنّ الإنسان يتوهّم ويرى نفسه قد استغنى في كل شيءٍ وليس بحاجة إلى الله سبحانه ولا إلى الآخرين، وذلك منتهى الغرور الذي يقوده إلى الطّغيان والعدوان والأنانية المطلقة.. إنّ السبب الأساس للغرور هو الجهل.. وصغر النفوس، لاسيّما عند حدوث قفزة مفاجئة في حياته لم يكن يستوعبها.. إذ يرى ما عنده عظيماً لا يملكه أحد، رغم تفاهته ومآله إلى الزوال.. يُذكِّرنا هذا الصنف من الناس ببعض الأحكام والوصايا التي تقول بكراهية التعامل مع مُستحدَث النِّعمة.. إنّ القرآن الكريم يخاطب أولئك المغرورين بقوله: (وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا * ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا) (الإسراء/ 37-39).

بعد التفكير والتأمّل يمكن أن نبحث عن طرق علاج لظاهرة الغرور والتكبّر:

1- استذكار سيرة العظماء المتواضعين.. كيف كانوا على الرغم من سعة علمهم وعظمة أعمالهم وجلالة قدرهم وخدماتهم للإنسانية، إلّا أنّهم كانوا لا يعيشون حالة الورم في شخصياتهم، بل تراهم كلّما ازدادوا علماً تواضعوا لله وللناس أكثر.. هكذا هم الأنبياء.. وهكذا هم العلماء.. وهكذا هم سادات أقوامهم، ولم يكن تواضعهم الجمّ ليقلّلهم أو يصغّرهم في أعين الناس، أو ينتقص من مكانتهم. بل بالعكس كان يزيد في حبّ الناس واحترامهم لهم، وتقديرهم والثناء على تواضعهم.

2- استعراض الآيات والنصوص والحكم والمواعظ والقصص الذامّة للغرور والمغرورين. فنصيحة لقمان لابنه في التواضع، هل لكلّ الشبان والفتيات وليست لابن لقمان وحده: (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا) (لقمان/ 18)، وتواضع نبينا محمَّد (ص) رغم أنّه أشرف الخلق وسيِّد الأنبياء، مدرسة نتعلّم فيه كيف نكون من المتواضعين. والله تعالى يقول للمغرور، اعرف حدودك وقف عندها، فإنّك لن تتجاوز قدرك مهما فعلت (وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا) (الإسراء/ 37)، وتذكّر العاقبة: (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ) (الزّمر/ 60).

3- حاول أن تكسب مودّة الناس من خلال التواضع لهم، ولين الجانب وخفض الجناح واشعارهم بمكانتهم وتقديرك واحترامك لهم وعدم التعالي عليهم لأيّ سبب كان.. أشعرهم أنّك مثلهم، وأنّهم أفضل منك في عدّة نواحي.. اجلس حيث يجلسون، فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو أعظم الناس كان إذا جلس إلى أصحابه لم يميِّزه الداخل إلى المسجد.. كان كأحدهم.. أُنظر إلى ما يحسنون لا إلى ما يسيئون واعرف قيمهم من خلال ذلك «قيمة كلّ امرئٍ ما يحسنه».. تنافس معهم في الخيرات فهو مضمار السباق وميدان العمل، واطلب رضا الله.. وعاملهم بما تحبّ أن يعاملوك به.. وكن أفضلهم في تقواك وعلمك وعملك.

4- تذكّر - كلّما داهمتك حالة من الغرور - أنّ الغرور والتكبّر خلق شيطاني بغيض، فإبليس أوّل مَنْ عاش الغرور والتكبّر في رفضه السجود لآدم حيث ميّز وفاضل بين (النار) التي خُلق منها و(الطين) الذي خُلق منه آدم، ونسي أنّ الخالق للاثنين معاً هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يشرّف ويكرّم ويفاضل.

5- التجئ إلى (عبادة) الله كلّما أصابك (مرض) الغرور.. خاطبه بصدق ومحبّة وشعور قوي بالحاجة: «إلهي! كلّما رفعتني في أعين الناس درجة إلّا حططتني مثلها في نفسي درجة» حتى أتوازن ولا يختلّ تقويمي لنفسي.

6- وإذا أثنى الناس على عملٍ قمتَ به، أو خصلة تمتاز بها، فعوضاً عن أن يداخلك الزهو ويركبك الغرور والتكبّر، قل «اللّهمّ لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيراً مما يظنون».

