وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي أمس الخميس أن الاجتماع الـ20 للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسم خارطة طريق للتنسيق المشترك فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والأدوار الإغاثية والتنموية والتوعوية.



وقال لـ (كونا) عقب اختتام أعمال الاجتماع الـ20 للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة: إن الاجتماع أسفر عن قرارات مهمة في هذا الإطار ترتبط بالعمل الجماعي لمساعدة اللاجئين السوريين واليمنيين والتدريب وإدارة الكوارث وفق معايير القانون الدولي الإنساني.



ونوه بدعم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقطاع شؤون الانسان والبيئة ودورها في التنسيق والتشاور ودعم العمل المشترك مع هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون والمؤسسات الحكومية والأهلية والأكاديمية بدول المجلس بما يعزز دورها الإنساني في المنطقة والعالم.



وأوضح الحساوي أن المجتمعين اتخذوا قرارات مهمة تهدف إلى زيادة التعاون والعمل المشترك فيما بينهم بما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة واللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتوحيد المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية إضافة الى التدريب وورش العمل المشتركة.



وذكر أن الاجتماع ناقش الفعاليات والبرامج المشتركة في الملتقى الخليجي التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس ويوم الهلال الأحمر الخليجي كما تطرق الى مستجدات ورشة العمل الخليجية المختصة بإعداد كوادر إعلامية والإعلام البيئي واستعراض التقرير الإعلامي السنوي للعمل الإغاثي والتنموي والخطة الإعلامية لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس.

