وطن النهار

برعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، وكبار القادة والضباط أقام معهد تدريب قوات الحرس الوطني حفل تخريج دورة المشاة المتقدمة للضباط، والتي شارك فيها ضباط من الجيش الكويتي ومملكة البحرين، ودولة قطر.



ونقل وكيل الحرس الوطني لخريجي الدورة تحيات القيادة ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مشيداً بمشاركة ضباط من الجيش والأشقاء في مملكة البحرين ودولة قطر وتمثيلهم المشرف لمؤسساتهم العسكرية مما يعزز من أواصر التعاون بين أبناء دول الخليج.



وأوضح أن أداء الضباط خلال الدورة يؤكد ما اكتسبوه من مهارات قيادية وقدرة على التخطيط والتنفيذ والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن النتائج المتميزة للخريجين تحققت بفضل توجيهات القيادة بدفع جهود تطوير التعليم والتدريب من خلال مواكبة أفضل المناهج والأساليب التدريبية في المؤسسات العسكرية المتقدمة والتي أبرم الحرس الوطني معها بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لتبادل الخبرات،



أكد حرص القيادة على تأهيل الكوادر المتسلحة بالعلم والخبرات في جميع المجالات لدفع عجلة التطوير في الحرس الوطني والارتقاء بدوره في حماية مقدرات الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

