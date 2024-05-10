وطن النهار

نال الخريج الكويتي الدكتور تركي المطيري المركز الأول على دفعة التخرج لعام 2024 من جامعة (وايل كورنيل) للطب في قطر. وأعرب المطيري في تصريح لـ (كونا) عقب حفل التخرج الذي اقامته الجامعة في الدوحة عن سعادته بتفوقه الاكاديمي ونيله المركز الأول مع مرتبة الشرف وتفوقه طوال سنوات الدراسة في الجامعة.



وأضاف أنه التحق بالجامعة عام 2018 ضمن برنامج يتكون من ست سنوات دراسية منها سنتان تسمى (ما قبل الطب)، مشيرا الى أنه اختار التخصص في طب التخدير بعد التخرج من الجامعة. وبين أنه من المقرر أن يلتحق صيف هذا العام ببرنامج إقامة الأطباء (البورد الأميركي) في طب التخدير في المستشفى الجامعي بجامعة (كيس ويسترن) في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.



واهدى المطيري تفوقه الاكاديمي إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي وإلى دولة قطر التي درس فيها.

من جانبه، أعرب سفير الكويت لدى قطر خالد المطيري في تصريح مماثل لـ (كونا) عن سعادته بحصول الدكتور تركي المطيري على مرتبة الشرف وتفوقه طوال سنوات الدراسة في الجامعة.



وأضاف أن هذا الامر ليس بغريب على الكويتيين في التفوق الاكاديمي اذ دأبوا على تحقيق الإنجازات والصعود لمنصات التتويج في جميع المحافل سواء المحلية او الإقليمية او الدولية.

وتقدم السفير المطيري بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في الكويت من خلال توفير جميع سبل الراحة لطلبتها في الخارج كما أعرب عن شكره للقائمين على المكتب الثقافي في دبي و المتابع لاحوال الطلبة في قطر.

