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عواصم - الوكالات: أربك الرئيس الأميركي جو بايدن حسابات إسرائيل بتهديده بوقف امدادات الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حال شن هجوما واسعا على مدينة رفح فيما رد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو متحديا وقال إن اسرائيل ستقف وحدها....(طالع ص 12).



وفي مقابلة مع محطة سي إن إن الإخبارية الأميركية قال بايدن قتل مدنيون في غزة جراء ذخائر أميركية محددا للمرة الأولى شروطا لتوفير المساعدة العسكرية لإسرائيل. وأضاف بايدن إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح فلن أزوّدهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضدّ المدن.



في المقابل أعاد نتانياهو على حسابه الشخصي بمنصة إكس نشر فيديو له من خطاب سابق، يتحدى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن على ما يبدو، رغم أنه لم يذكره صراحة. وقال نتانياهو إذا أُجبرت إسرائيل على الوقوف بمفردها، فإن إسرائيل ستقف وحدها.



لكن هيئة البث الإسرائيلية، نقلت امس عن مسؤول إسرائيلي بارز لم يذكر اسمه قوله إن القرار الأميركي بحجب الأسلحة قد يجبر إسرائيل على تغيير خططها العملياتية.

بينما لوح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بورقة أصوات اليهود وقال لإذاعة مكان الإسرائيلية، إن التصريح المثير لبايدن صعب ومخيب للآمال للغاية.



من جهته، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إن بلاده لا يمكن إخضاعها في رد واضح على الرئيس الأميركي.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن بصورة علنية شروطا للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل وأوضح أنه حذر بوضوح نتانياهو وحكومة الحرب من أنهم لن يحظوا بدعمنا إذا دخلوا إلى المراكز السكانية لكنه أكد أن إسرائيل لم تتجاوز بعد الخط الأحمر بشأن رفح على حد تعبيره.



الى ذلك أعلنت وكالة الأونروا امس أن حوالى 80 ألف شخص فروا من رفح خلال ثلاثة أيام منذ كثّفت إسرائيل عملياتها العسكرية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.



وحذرت الأونروا على منصة إكس من أن خسائر هذه العائلات لا تُحتمل. لا يوجد مكان آمن. كما حذر نائب مدير الوكالة الأممية، سكوت أندرسون، من نفاد ما لديها من حصص غذائية في غزة بحلول اليوم وأشار إلى أن مخزونات الوقود في القطاع تتآكل أيضا.