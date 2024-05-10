الأولى

في حكم هو الأول من نوعه في معاقبة حدث، قضت محكمة الأحداث برئاسة القاضي فهد العوضي بحبس طالب حدث بالصف العاشر الثانوي 5 سنوات لانضمامه إلى تنظيم محظور داعش ومحاولة تفجير جامع القدس في مبارك الكبير، في حين برأته المحكمة من تهمة الإضرار بمصالح البلاد.

يذكر أن الطالب أنكر أمام المحكمة قيامه بأي خطوات عملية لتنفيذ مخططه، كما نفى وجود أي متفجرات بحوزته، مشيراً إلى أنه لم ينتقل لمرحلة التنفيذ.



وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم أنه في غضون الفترة من يناير 2023 وحتى 20 فبراير 2024 باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن ارتكب جملة من الجرائم على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك في جماعة محظورة غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهي تنظيم الدولة الإسلامية داعش ودعا الآخرين للانضمام لتلك الجماعة المحظورة.



واضافت: كما نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بوسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن منظمة إرهابية تنظيم الدولة الإسلامية داعش وروج لأفكارها وكيفية صناعة الأجهزة المتفجرة وأدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.



وقالت انه دعا علناً عن طريق وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر من خلال برنامج التواصل الاجتماعي التلغرام بطريق الكتابة إلى اعتناق مذهب تنظيم الدولة الإسلامية داعش الذي يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في الكويت.



وذكرت انه تدرب على صناعة المفرقعات والمتفجرات قاصداً من ذلك استعمالها في غرض غير مشروع وهو تفجير جامع القدس بمنطقة مبارك الكبير، كما دعا وحض علناً على كراهية فئة من المجتمع المذهب الشيعي وإثارة الفتنة الطائفية، ونشر أفكار داعية إلى تفوق مذهب ديني على آخر وحرض على عمل من أعمال العنف ضد المذهب الآنف ذكره، ونشر وتداول مواد مرئية ومسموعة عبر برنامجي التواصل الاجتماعي التلغرام والواتساب، تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف ضد ذلك المذهب.



ومضت تقول انه طعن وعاب علناً وفي مكان عام يستطيع فيه سماعه ورؤيته كل من كان في ذلك المكان عن طريق القول والكتابة والصور وبوسيلة من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق وسلطة وذات الأمير بأن نشر المقطع المبين بالأوراق عبر برنامج التواصل الاجتماعي السناب شات ونشر العبارات المبينة بالأوراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وردد العبارات المبينة بالأوراق أمام رجال أمن الدولة.

وختمت بقولها انه أساء عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكب بها الجرائم موضع التهم الآنفة.