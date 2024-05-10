الأولى

أكد القنصل العام للكويت في جدة محمد المطيري أمس الخميس اكتمال استعدادات القنصلية لموسم حج هذا العام وجاهزية منتسبيها بأعلى درجة من أجل تسهيل أداء مناسك الحج للمواطنين الكويتيين.



وأشار المطيري الى ان وزارة الأوقاف باشرت إجراءات رفع اسم 8 آلاف حاج من الذين تم قبولهم لموسم حج العام الحالي والمسجلين لدى الحملات الكويتية للمسار الالكتروني لحجاج الخارج.



من جهة أخرى، أعلنت السعودية تطبيق غرامة 10000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وكل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي وليس لديه تصريح حج، مشيرة الى ترحيل المقيمين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة، وذلك اعتبارا من 2 حتى 20 يونيو.



وشدد بيان لوزارة الداخلية في السعودية على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين في حال تكرار المخالفة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، فإن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح هي السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، على ان تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.