الأولى

وقَّع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية راشد العنزي، عقدين، لتوريد وتركيب وتنفيذ محطة كهرباء رئيسة لخدمة مشروع جنوب صباح الأحمد السكنية.



وقال في تصريح صحافي على هامش التوقيع: إن المؤسسة ماضية في توقيع عقود خدمات مدينة جنوب صباح الأحمد استكمالا لجهودها وتسريعا لوتيرة الإنجاز خدمة لأهل المدينة.

ولفت إلى أن قيمة العقدين بلغت 59 مليون دينار، في حين تستمر مدة تنفيذ الأعمال

لـ 730 يوما.



وأشار إلى أن العقد الأول بلغت قيمته 30 مليونا و870 ألف دينار لإنشاء محطة Z1، بينما بلغت قيمة العقد الثاني 29 مليونا و650 ألف دينار لإنجاز محطة Z2.

وكشف العنزي عن أن نسبة انجاز مشروع الطرق الرئيسة وشبكات خدمات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار للمدينة تحقق تقدما ملحوظا، حيث بلغت حتى نهاية شهر أبريل الماضي 13.5 في المئة بينما النسبة التعاقدية بالبرنامج الزمني المعتمد لنفس الشهر 5.4 في المئة.



وذكر أنه جرى في وقت سابق طرح 3 مناقصات لأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لجميع ضواحي المدينة والتى تخدم 20,380 وحدة سكنية، معلنا أن المؤسسة مستمرة في طرح بقية العقود الخاصة بالمباني العامة وفقا البرنامج والخطط الموضوعة.