آراء

بأي عذر يقدم بعض الفقهاء تلك الأحكام المخالفة لما شرعه الله.

يقولون عن عدة الزوجة التي فقدت زوجها بالموت أربعة أشهر وعشرة أيام على فهم هذه الآية:- ?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير(234) (سورة البقرة)

كيف فهموا أن الوفاة هي الموت في الحين أن اللفظين مختلفان تماماً فالله يتوفى الأنفس حين موتها، إذاً الوفاة لا تعني الموت بل الغياب وقد يعود لسفر أو حرب أو رزق أو إغماء.



يذرون وليس يتركون بل يذرون هي الغياب باحتمال الرجوع، لذلك المزارع يذر البذور لترجع له بعد الحصاد.

أربعة أشهر وعشراً!

هي ضمن قاعدة القرآن المتكررة:-

?ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا (25)

- سورة الكهف

تسعا تتبع الثلاث مائة فتكون ثلاث مائة وتسع سنين.

?..... فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك...... (196)

- سورة البقرة

سبعة أيام وثلاثة لا تحتاج الى التوصيف فهي تتبع السبعة فنعرف أنها عشرة أيام.



كذلك عشراً تتبع الأربعة أشهر فتكون العدة أربعة عشر شهراً وليست 130 يوما كما هو الفقه والدليل هذه الآية التي تفصل في الحد الأدنى للعدة بالوصية من الزوج:-

?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم (240)

?للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226)

- سورة البقرة

بالوصية يكون حولاً كاملاً أي 12 شهر وبلا وصية 14 شهر كما في الآية المستهل.

وعليه فما يحكم به من عدة الموت تختلف عن حكم عدة التوفي.



لماذا كانت إلى الحول والحول سنة كاملة؟

وهنا تتحول العشرة أشهر إلى حول كامل بالوصية وهنا يتضح الفصل بين أربعة أشهر التربص وعشراً للانتظار أما في حال الوصية فتحمل العشرة إلى الحول.

?..... والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما(35)

- سورة الأحزاب



هنا هل يمكن القول إن الحافظات لا تعني فروجهن مع العلم أن الآية لم تكرر مع الحافظات فكما نفهم من الآية أن الحافظات تتبع الحافظين على فروجهم كذلك أربعة شهور وعشراً.

