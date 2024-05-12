عبدالمجيد عبدالله لجمهوره: «يا بعدهم كلهم»

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في ليلة مميزة ومختلفة كان اللقاء مع الفنان عبدالمجيد عبدالله مختلف كعادته وعلى كثر الشوق واللهفة من الجمهور بادلهم صاحب الليلة هذا الشعور وانغمس في محبتهم وابدع في اغانيه التي قدمها المتنوعة وقال لهم: انتم هلي وناسي ويعلم الله اني مشتاق لكم ويعد الفنان عبد المجيد عبدالله من أهم الأصوات العربية وأكثرها شهرة حيث يتمتع بمكانة مرموقة في قلوب عشاق الموسيقى في مختلف الوطن العربي، ولهذا تحظى حفلاته دائماً بحضور جماهيري كبير وتفاعل واسع والحفل من تنظيم ايفينتكوم وإشراف فني روتانا.



وفي تصريح له قبل دخوله قاعة الحفل تحدث الى وسائل الاعلام قائلاً: الكويت بلدي اللي تربيت فيها وفيها ناسي واستفدت فنيا منها وكان لها دور كبير في صقل موهبتي ونتائج وجودي في الكويت ظاهرة خلال مسيرتي.



واضاف ايضا: خلال الحفلات الثلاث اقدم 40 اغنية تتوزع بينهم وتكون كل حفلة اغانيها مختلفة عن الاخرى وإن شاء الله تحوز اعجاب الجمهور وهناك اغان لم تغن من قبل وهي موجودة اساسا وليست جديدة ولكن لم تسنح لها الفرصة ان يسمعها الجمهور.

وعن سر الاقبال الجماهيري على حفلاته قال المحبة من الله ومن جمهوري وتعبت كثيرا حتى استطيع ان اكون هذا الجمهور المحب لي ولفني خلال السنوات الماضية وبين هذا التعب والمسيرة.



وعن تواصله مع الفنان القدير محمد عبده قال نحن على تواصل شبه يومي معه وإن شاء الله يكون بصحة وعافية ووضعه طيباً واموره كويسة كما كشف عن ميني ألبوم جديد له يتألف من خمس أغاني وهو حالياً في مرحلة المكساج، وسيرى النور قريباً وبعد ذلك كان لقاء بوعبدالله مع الجمهور الذي كان مميزا وسط ترحيب كبير،



وقال لهم: يامرحبا فيكم.. نورتوني وأدى عدداً من الاغاني ومنها اول حكايتنا ويابعدهم كلهم واصعب طلب ويحلمون وقبل اعرفك ورهيب وتتنفسك دنياي وعايش سعيد وعاد الهوى عاد وياابن الاوادم وروحي تحبك وانسان اكثر وغلطة ومتغير علي واسمعني وياما حاولت الفراق واهتم فيني واحكي بهمسك.

