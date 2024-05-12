جديد مؤسسة الإنتاج البرامجي: مسلسل يجمع شباب دول مجلس التعاون الخليجي

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تدور الكاميرا هذه الايام في الكويت لانجاز احدث نتاجات مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مسلسل يجمع ستة شباب يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي ويشارك به كوكبة من النجوم الشباب في دول المنطقة.

هذا ويستمد المسلسل مضامينه وابعاده من خلال الاستراتيجية العامة لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك وايضا استراتيجية وزارات الاعلام والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي التي ترسخ قيم التعاون والتأكيد على الهوية الخليجية بكل من تحمل من مضامين وقيم كبرى.



وتدور احداث المسلسل حول 6 شباب من دول مجلس التعاون الخليجية مبتعثون للدراسة في الولايات المتحدة الاميركية ولاية فلوريدا مدينة تامبا وجميعهم يسكنون في شقة واحدة وتقع ما بينهم مفارقات درامية في كل حلقة بشكل ومضمون وقالب جديد ما بين الكوميديا المبنية على الموقف وما بين الدراما الجادة التي تقدم للمشاهد قيمة ورسالة هادفة تنبع من قيم وعادات واخلاق شعوب دول مجلس التعاون الخليجية. كل حلقة ستكون ذات موضوع وعنوان مختلف تتناول من خلالها الشخصيات العديد من الجوانب الاجتماعية والفنية والادبية فكل شخصية سيكون لها قالب خاص يميزها عن غيرها.



وشخصيات المسلسل موزعة بالشكل التالي احمد من الكويت (طالب محاسبة).فالح من المملكة العربية السعودية (طالب تخصص موارد بشرية). يوسف طالب من الامارات (طالب دراسات عليا في علم النفس). خليفة من قطر (طالب هندسة بترول وغاز). ناصر من مملكة البحرين(متخصص في التاليف والمسرح). سعيد من سلطنة عمان (تخصص تسويق).



يقوم باخراج العمل المخرج الكويتي نعمان حسين الذي كان قد قدم العديد من التجارب التلفزيونية الدرامية مع ابرز النجوم والفنانين وهو يتعاون في هذه التجربة من نص عامر بالمضامين ثري بالابعاد المستمدة من عمق الهوية والانسان العربي الخليجي.

في المسلسل مجموعة من ابرز نجوم جيل الشباب في دول المنطقة ومنهم احمد مظفر وطارق الحربي وبوصابر وخالد علي وعمر الملا واحمد الكليبي وكم اخر من المبدعين الذين يغطون جملة من التخصصات الفنية والابداعية.



هذا وقد قام فريق الانتاج في مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ببناء الديكورات الخاصة بهذا العام الذي يتوقع ان يكون جاهزا للعرض في فضائيات دول مجلس التعاون الخليج في بداية الموسم المقبل.



وكان المدير العام لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي شفيق السيد عمر قد استقبل في مكتبه في مقر المؤسسة في الكويت نجوم العمل وفريقة برئاسة المخرج نعمان حسين.

