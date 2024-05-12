المسلم: أزمة المحتوى الإعلامي ناتجة عن «فاقد الشيء لا يعطيه»

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شارك الفنان والمؤلف والباحث والمنتج وصاحب محتوى د. عبدالعزيز المسلم في الجلسة الختامية التي اقيمت في الملتقى الإعلامي العربي بدورته الـ 19 في فندق الفورسيزن الكويت، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري وبحضور نخبة من المثقفين والاعلاميين وصناع المحتوى، حملت الجلسة عنوان صناعة المحتوى بين الترفيه والمسؤولية بمشاركة زياد حمزة المدير العام لقطاع الموسيقى في mbc وتصدى لادارتها المذيع هاشم أسد،



حيث قال د.عبدالعزيز المسلم: الإعلام العربي يعيش أزمة محتوى بين جهل أبنائه وكيد أعدائه وتوصلت بحمد الله إلى معايير وضوابط مجتمعية مسؤولة لضبط المحتوى الإعلامي، لمواجهة مخرجات المحتوى غير النافع والناتج للأسف من أيدولوجيات عدة محلية أو إقليمية أو عالمية، من ملاك منصات ومحطات البث، وشركات الانتاج، والمؤلفين، التي تحمل للأسف أفكاراً دخيلة على مجتمعاتنا وتبث السوداوية وتنشر حالات شاذة وتنشر وتناقش الظواهر المجتمعية السلبية ولا تضع حلولاً مما أدت هذه المخرجات إلي إفساد المجتمعات.



واضاف: اي محتوى إعلامي سواء كان دراما مرئية او مسموعة أو دراما مسرحية بشقيها التراجيدي والكوميدي أو أي برامج أو منصات عبر الإنترنت، اي محتوى إعلامي له ادوات كتابة مثل كتابة النص والسيناريو، وله قواعد تدرس بالجامعات، ويمكن تعلمها بالدراسة، وتاريخ الدراما وتطورها والمدارس الفنية كلها لها مناهج تدرس بالجامعات، والكتاب المحترفون درسوا ادوات الكتابة وأصولها وتاريخ الدراما وفلسفة الكتابة وعلم الجمال والمنطق ومناهج البحث ويتعلمون باستمرار كالأطباء ويمارسون مهنتهم ويطورونها، وللأسف نجد كتّاباً محليين يؤلفون مسلسلات ويناقشون مصير مجتمعات دون شهادة علمية!



وعن كيفية كتابة النصوص قال: لا يمكن كتابة نص من غير دراسة أصول وقواعد الكتابة،إلا بالتلاعب، وعدم الجودة وأضراره أكثر من نفعه وخراب للمجتمعات، لايمكن لدكتور قلب ان يفتح صدر مريض إلا بشهادة وعلم وممارسه، كيف مؤلف يكتب مسلسلاً او محتوى إعلامياً ويسمح له أن يسمم مجتمعاً دون وعي من الحكومة بمنعه او ضبطه وسن تشريعات من خلالها ان يعمل ان كان له الخبرة والقيمة ونلاحظ ان معظم كتاب الدراما والمحتوى لا يملكون شهادات علمية في مجال الكتابة، ويجهل تاريخ الدراما وتطورها ولم يدرس أصول الكتابة وهذا احدى اسباب انحدار المحتوى الإعلامي ونشر الجهل بين افراد المجتمعات وتغييب الثقافة الحقيقية عن المجتمعات.



وعن ازمة المحتوى الاعلامي ذكر الفنان والباحث د.عبدالعزيز المسلم ان ازمة المحتوى الإعلامي ناتجة عن (فاقد الشيء لايعطيه) أزمة المحتوى الإعلامي التي عشناها وسببت نشر الجهل وتغييب الثقافة الحقيقية عن المجتمعات كانت على يد كتاب المحتوى الإعلامي الذي غيب (كتاب الله وشرعه) كيف يدعون المؤلف والكاتب الى الموعظة الحسنة وهو لا يسند محتواه على القيم الأخلاقية في كتاب الله ، ولا على الأمثال التي ضربها الله، ولا يأخذ العبر من أحسن القصص وأصدقها.



واضاف: كيف يكتب محتوى إعلامياً، وهو لم يدرس أي علم من العلوم ولايملك شهادة علمية مما يساعد على نشر المحتوى الإعلامي غير النافع والضار والذي لا يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة.



واشار الى ان المتلقين من الجمهور أصبحوا من سنوات عدة يشاهدون المنصات الأجنبية ويتابعون المسلسلات الأجنبية العالمية ذات الانتاج الضخم بما فيها من ترفيه ومناظر وصور لجميع عناصر الانتاج من ديكورات ومناظر وأزياء وخدع وتقنيات شكلت متعة بصرية سحرية للمشاهد، مشيرا ان المحتوى الإعلامي لتلك الأعمال قد يتنافى مع قيمنا العربية، وقد تحمل أفكاراً سلبية دخيلة على مجتمعاتنا العربية.



أرفض المحتوى الهابط باسم الديموقراطية



نوه د. المسلم ان الجمهور العربي اصبح الآن يقارن المسلسلات والأعمال المحلية مع مستوى انتاج المسلسلات العالمية واصيبت معظم المحطات بالعزوف، باستثناء انتاج محلي او إقليمي لمسلسلات تثير اللغط والفتنة، وتفكك وحدة الصف ولا تعبر عن نسيج المجتمع الواحد، وتسيء له وعند رفض المجتمع لهذه المسلسلات او البرامج وتصبح قضية رأي عام يظنون انهم حققوا الشهرة والانتشار،



للأسف اصبح البعض ينظر الى هذا المعيار بانه معيار النجاح وحتى لو ان الاغلبية تريد ذلك المحتوى الهابط باسم الديموقراطية، انا سأرفضها، القيم الانسانية جميلة جدا وتحقق الامن والامان وراحة البال وبها ايجابية وتحقيق السلام، والثقافة الحقيقية حق من حقوق المجتمعات العربية للنهوض بها وتحقيق التنمية المستدامة، بنجاح استقرار الامن بجميع أنواعه، ستتعافى المجتمعات وتزول الآفات ويرتفع معدل النمو الاقتصادي وسيتحقق الازدهار وهذا ما ينشده ولاة الأمر، فلماذا السلطتان التنفيذية والتشريعية لا تحققان ذلك من خلال تشريعات وضوابط للمحتوى الإعلامي العربي وحفظ السماء من اي منصات عبر الانترنت دخيلة.



واختتم د.المسلم حديثه قائلا: الكتابة وفق المعايير العلمية ستحقق ترفيهاً من حيث التشويق في فن الكتابة، كما ان الانتاج لاي محتوى إعلامي يجب على القائمين عليه الإخلاص في جودة المنتج ونتطلع لمزيد من اهتمامات الحكومات العربية بمحتوى الإعلام العربي وتعزيز الثقافة الحقيقية التي تتضمن كل محتوى إعلامي، ومزيد من الضخ المالي لتعليم والإعلام،

