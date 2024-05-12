«حماس»: الهدنة عادت إلى «المربع الأول»

عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لإعادة النظر في مفاوضات وقف النار في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.



وقالت الحركة، في بيان لها إنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقّق وقف إطلاق النار بشكل دائم والانسحاب الشامل لقوات العدو من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين بكل حرية، والوصول لتبادل أسرى عبر صفقة جادة وحقيقية وأشارت إلى أن رفض إسرائيل مقترح الوسطاء، من خلال ما وضعته من تعديلات عليه، أعاد الأمور إلى المربَّع الأول.

