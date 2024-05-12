«انتفاضة» الجامعات الأميركية على غلاف «التايم»

عربيات ودوليات

نشرت مجلة التايم الأميركية على غلافها صورة من تظاهرات الطلاب الداعمة لفلسطين، لطالبة بكوفية فلسطينية، قائلة إن الجامعات لم تبدُ على هذا النحو منذ أكثر من خمسين عاما.



وتابعت بأن ما دفع الطلاب إلى المخاطرة بسلامتهم، ومهنهم المستقبلية في مئات الجامعات هو مقتل 35 ألف فلسطيني معظمهم أطفال منذ أن شنت إسرائيل عدوانها الوحشي على قطاع غزة. والنقطة المرجعية للمحتجين، بحسب المجلة، هي حملة الثمانينيات لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.



وفي حملتهم، التي تهدف إلى ما يعتبرونه تواطؤًا ماليًا في تصرفات إسرائيل، يجسد النشطاء- العديد منهم يرتدون الكوفيات ويعيشون في الخيام، إن لم تكن جامعاتهم قد أجبرتهم بالفعل على الخروج - فجوة بين الأجيال لم تكن مرئية سابقًا إلا في استطلاعات الرأي.



وأكدت أن الشباب الأميركي الذين لم يعرفوا إسرائيل إلا أثناء احتلالها للضفة الغربية وحصار غزة، أكثر ميلاً إلى القضية الفلسطينية من أولئك المسنين.

وتابعت بأن هذا هو الصراع الذي أعاد الجامعات الأميركية إلى مكانتها باعتبارها البوتقة التي تعمل من خلالها الأمة على حل أسئلتها الأخلاقية.