اقتراح جمهوري في الكونغرس بعزل بايدن بسبب «جريمة» تعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل

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ميامي- الوكالات: تقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كوري ميلز بمقترح لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن بعد تعليقه شحنات الأسلحة لإسرائيل. وكتب ميلز في حسابه على منصة إكس من الواضح جدا الانتهاك الذي ارتكبه الرئيس بايدن في إساءة استخدامه للسلطة بحجب المساعدات المخصصة في الكونغرس لإسرائيل مقابل الحصول على مصالح سياسية.



وأضاف النائب الجمهوري هو (بايدن) يفعل ذلك بسبب نسبة الأصوات غير الملتزمة والبالغة نسبتها 13.2% في ولاية ميشيغان حيث يتخلف الآن عن منافسه الرئيس السابق ترامب.

واعتبر أن بايدن يفعل ذلك لشراء الأصوات من المتظاهرين المؤيدين لـحماس في حرم الجامعات. وهذا انتهاك واضح لمسؤوليته. واختتم منشوره سأمضي قدما في مقالاتي المتعلقة بالعزل وأطلب من رئيس مجلس النواب وزملائنا الانضمام إليّ.



يشار إلى أنه في وقت لاحق من يوم الجمعة بعد منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ميلز أنه قدم اقتراحا في مجلس النواب بالكونغرس لمساءلة بايدن بسبب وقفه مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ردود فعل سلبية من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بسبب تحذيره لإسرائيل، خلال مقابلة مع شبكة CNN من أن أي هجوم إسرائيلي كبير في مدينة رفح سيؤدي إلى قطع بعض الأسلحة الأميركية.



وأرسلت مجموعة من 26 عضوا ديموقراطيا في مجلس النواب رسالة إلى بايدن، الجمعة، قائلين إنهم قلقون للغاية بشأن الرسالة التي تبعثها الإدارة (الأميركية) إلى حماس وغيرها من الوكلاء الإرهابيين المدعومين من إيران من خلال حجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.



كما طلبت مجموعة الديموقراطيين في مجلس النواب، بقيادة النائب جوش جوتهايمر، إحاطة من البيت الأبيض للحصول على مزيد من المعلومات حول قرار بايدن، وكذلك كيف ومتى سيتم تسليم المساعدات التي خصصها الكونغرس لإسرائيل.

