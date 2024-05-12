الإمارات تستنكر تصريحات نتانياهو حول مشاركتها بإدارة غزة

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أبوظبي- الوكالات: استنكرت أبوظبي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حول دعوة الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة المحتل.

وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في بيان على حسابه بمنصة إكس، ليل السبت (الأحد)، إن الإمارات تستنكر تصريحات بنيامين نتانياهو حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة.

وأعرب عن رفض بلاده الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتابع تؤكد دولة الإمارات أنه عندما تشكَّل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم لتلك الحكومة.



وكانت الإمارات دعت إلى تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أهمية تكثيف المساعي المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

والخميس، انتهت جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، دون اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى،



وذلك بعد أن أعلنت حماس قبولها مقترحاً قطرياً مصرياً بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل يتضمن 3 مراحل مدتها مجتمعة 124 يوماً، بحيث تكون المرحلة الأولى 40 يوماً، والثانية 42 يوماً، والثالثة 42 يوماً.