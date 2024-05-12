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عربيات ودوليات

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الزياني أول وزير خليجي يزور اليمن منذ الحرب


بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، مستجدات المشهد اليمني في أول زيارة لوزير خارجية خليجي للبلاد منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي عام 2014.

ووصل الزياني إلى اليمن على رأس وفد رسمي حاملاً رسالة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.
وناقش اللقاء مستجدات الوضع اليمني والمواقف المشتركة للبلدين إزاء التطورات في المنطقة والتحديات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين، إضافة إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.


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