قرار أممي يؤيد عضوية فلسطين الكاملة

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نيويورك - الوكالات: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي في حين وصفت إسرائيل القرار بـالسخيف، وأنه انتهاك واضح لميثاق المنظمة.

وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.



وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل. ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، وقال إن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.



في المقابل، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لانتقاد القرار، ووصفه بالسخيف وبمثابة جائزة لحركة المقاومة الإسلامية حماس فيما ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان بتصويت الجمعية العامة وقال إردان من على منبر المنظمة الدولية أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة، عار عليكم!، وأرفق كلماته بتمرير نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.



ويعتبر مشروع القرار، الذي قدمته الإمارات واعتمد بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت أن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة. كما يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي.



من جهتها حذرت الولايات المتحدة التي تعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل من انه إذا عادت المسألة الى المجلس فانهم يتوقعون نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل الماضي، في إشارة إلى استخدامها الفيتو بمجلس الأمن.



من جانبه، رحّب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بمصادقة الجمعية العامة على القرار المتعلق بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة. كما وصفت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب الخطوة بأنها أساسية نحو حل الدولتين وعملية سلام ذات مصداقية.

