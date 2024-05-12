الاحتلال يوسع هجومه على رفح.. ونزوح 150 ألف مدني

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رفح - الوكالات: وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح امس أوامر إخلاء السكان الفلسطينيين في مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين بالقطاع، مطالبا إياهم بالتوجه إلى شمال غرب المدينة، وذلك رغم التحذيرات الدولية، في حين نفذ جيش الاحتلال قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة.



ودعا متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، سكان أحياء شرق رفح للتوجه فورا إلى ما سماها المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي جنوب غرب القطاع.

وحدد عبر صورتين نشرهما على حسابه، دعوة الإخلاء لسكان مخيمي رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس.



ويتضح من الصورة أن الجيش يريد تجميع النازحين في رفح بمنطقة المواصي الواقعة على الشريط الساحلي للبحر المتوسط، وتمتد على مسافة 12 كيلومترا وبعمق كيلومتر واحد، من دير البلح شمالا مرورا بمحافظة خان يونس جنوبا، وحتى بدايات رفح أقصى الجنوب.



وتعد المنطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، كما تفتقر إلى بنى تحتية وشبكات صرف صحي وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات وإنترنت، وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات زراعية أو رملية. وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن التقديرات تشير إلى نزوح 150 ألف شخص حتى الآن من رفح، في الوقت الذي كررت فيه إسرائيل أوامرها بمزيد من الإخلاء من رفح نحو وسط المدينة.



من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي امس أن ما يناهز 300 ألف شخص نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مذ أصدر أوامر بإخلائها في السادس من مايو مع بدئه عمليات برية.



وطلب الجيش في البيان ذاته من جميع السكان والنازحين المتواجدين في بعض مناطق شمال القطاع مثل جباليا وبيت لاهيا، التوجه الى غرب مدينة غزة.

