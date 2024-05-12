300 قتيل في «فيضانات مفاجئة» تضرب أفغانستان

عربيات ودوليات

كابول - الوكالات: تسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان بمقتل أكثر من300 شخص بينهم 200 قتيل في ولاية بغلان وحدها، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة وكالة الصحافة الفرنسية امس.



وقال مسؤول في المنظمة الأممية توفي أكثر من مئة شخص في إقليم بغلان جديد فيما قُتل مئة شخص في إقليم بركة جراء الفيضانات التي دمرت الجمعة أكثر من ألفَي منزل في المديريتين. ولفتت المنظمة إلى تسجيل عدد من الوفيات في ستة أقاليم أخرى، استناداً إلى أرقام السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية.



وكانت السلطات المحلية أفادت ليل الجمعة بأن الحصيلة الاجمالية تبلغ 62 قتيلاً، محذرة من أنها قابلة للارتفاع. وطالت فيضانات هذا العام التي تأتي في ظل أمطار تفوق المعتاد في فصل الربيع، أقاليم أخرى في هذا البلد المعرض بشدة لتغير المناخ، خصوصاً في إقليم غور (غرب) وبدخشان (شمال شرق)، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة.

وأكد الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد تسجيل عشرات الوفيات في أقاليم عدة.

