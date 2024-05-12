هجوم روسي واسع في خاركيف... وموجة فرار من المدينة

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كييف - الوكالات: تم إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف امس غداة بدء موسكو هجوماً برياً مفاجئاً.وحققت القوات الروسية تقدماً محدوداً في المنطقة الحدودية التي استعادتها أوكرانيا قبل نحو عامين بعد سيطرة قوات موسكو على مساحات واسعة منها.



وشوهدت مجموعات من الأشخاص يصلون في شاحنات صغيرة وسيارات ويحملون حقائب عند نقطة وصول للإخلاء خارج مدينة خاركيف.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معارك عنيفة تجري على طول خط الجبهة في منطقة خاركيف التي تقع في معظمها تحت سيطرة قواته منذ سبتمبر 2022.

وأكد أنه يجب علينا تعطيل العمليات الهجومية الروسية وإعادة زمام المبادرة إلى أوكرانيا.



ونقلت صحيفة أوكراينسكا برافدا عن مصادر عسكرية قولها إن الهجوم الروسي استؤنف قرب قرية غليبوك في خاركيف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية امس على تلغرام أن قواتها حررت قرى بوريسيفكا وأوغيرتسيف وبليتينيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف قرب الحدود مع روسيا، وكذلك قرية كيراميك في منطقة دونيتسك.

