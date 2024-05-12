نظرة على تاريخ علاقات البحرين بجامعة الدول العربية

عربيات ودوليات

هذا المقال مقتطف من كتاب د. محمد صالح محمد المعنون تاريخ البحرين الدبلوماسي الذي لم ينشر بعد.. النهار تنفرد بنشر الجزء المتعلق بتاريخ علاقات البحرين بجامعة الدول العربية، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين حالياً.



وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تتولى فيها مملكة البحرين رئاسة القمة العربية، إذ ترأستها في العام 2003، إلا أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة اجتماعات القمة على أراضيها.



ويمكن تناول علاقة مملكة البحرين بالجامعة، التي تعتبر اليوم واحدة من أقدم المنظمات الإقليمية في العالم، عبر حقبتين زمنيتين مختلفتين، الأولى قبل إعلان استقلال البحرين والثانية بعد اعلان الاستقلال.

وكانت البحرين من أوائل الدول المشاركة في النشاط الثقافي للجامعة منذ الخمسينيات. فعلى الرغم من أن البحرين لم تنضم إلى جامعة الدول العربية إلا في 11 سبتمبر من العام 1971، إلا أنها كانت تشارك بين الفينة والأخرى في بعض فعاليات ومؤتمرات الجامعة، ذات الطابع غير السياسي.



ففي مارس 1963 زار وفد من الجامعة البحرين، وقطر، ودبي، وابوظبي، والشارقة. وجرى خلال هذه الزيارة التباحث حول سبل تطبيق أحكام المقاطعة العربية لإسرائيل. وبعد هذه الزيارة أصدر حاكم البحرين مرسوماً بإنشاء مكتب للمقاطعة في البحرين، وكذلك فعل حكام الإمارات الأخرى آنفة الذكر.



وفي دورته الحادية والأربعين، ناقش مجلس الجامعة موضوع الهجرة الأجنبية إلى إمارات الخليج وما تشكله من خطر على هذه المنطقة العربية.

وخلص المجلس إلى اعتماد قرار بتاريخ 31 مارس 1964 طالب بموجبه بإيفاد بعثة من الجامعة العربية للاتفاق مع أمراء الخليج على تقييد الهجرة الأجنبية اتقاء لأخطارها المشتركة. وقد زارت البعثة البحرين في 22 أكتوبر 1964 حيث التقت بسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتباحثت معه حول سبل تعزيز التعاون في المجالات غير السياسية.



وبعدها، استمر التواصل بين الجامعة والبحرين، ففي مايو 1967 كتبت الجامعة رسالة إلى حكومة البحرين تطلب فيها ترشيح شاعر البحرين الكبير إبراهيم العريض لجائزة نوبل.

وقبيل اعلان استقلال البحرين ببضعة أشهر، استضافت البحرين مؤتمر وزراء الإعلام العرب، وذلك في 23 فبراير 1971. وهكذا يمكن القول إن خضوع البحرين للحماية البريطانية لم يحل دون وجود نوع من العلاقات بينها وبين جامعة الدول العربية، لا سيما في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية.



وبعد إعلان الاستقلال ابتعث سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين د.حسين البحارنة إلى مصر للاتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولتقديم طلب الانضمام للجامعة .



وفي 11 سبتمبر 1971 انضمت البحرين بشكل رسمي لجامعة الدول العربية، قبل انضمامها بعشرة أيام لاحقة للأمم المتحدة.

أخذت البحرين بعد ذلك تشارك بفعالية في جميع أنشطة الجامعة وفي مختلف أجهزتها وفروعها ومنظماتها المتخصصة. فقد ترأست المملكة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال الأعوام 1975، 1985، 2006، ثم أخيراً في مارس 2016، حين ترأست الدورة (145) للمجلس.



وترأست مملكة البحرين أيضاً القمة العربية الخامسة عشرة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، في شهر مارس 2003.

وقد تبوأ عدد من المواطنين البحرينيين مناصب عليا في الجامعة مثل السفير عبد النبي مسيب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في برلين بألمانيا (2006 - 2012)، ود.عبد العزيز النجدي مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية (سابقا)، ود. جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي (سابقا)، والأستاذة فائقة سعيد الصالح مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية (سابقا)، وغيرهم.



ومن البحرينيين الذين عملوا كذلك في الجامعة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الذي يتولى حالياً منصب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، والسفير يوسف جميل، الذي يتولى حالياً منصب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في نيودلهي، كما يتولى النائب عادل العسومي، منصب رئيس البرلمان العربي.



ومن الجدير بالذكر أن علاقات التعاون بين البحرين وجامعة الدولة العربية لا تقتصر على التعاون السياسي، فحسب، بل تمتد إلى مختلف المجالات.

فللجامعة العربية منظمات متخصصة مشابهة للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وهذه المنظمات العربية المتخصصة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية وباقي الدول الأعضاء في المنظمة. ومن المنظمات العربية المتخصصة المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة التي طالما كان لها تعاون مع البحرين.



ففي مارس 1977 على سبيل المثال أوفدت المنظمة بعثة للتنقيب عن الآثار في البحرين، حيث مكثت البعثة في البحرين لمدة شهرين، وقامت بإجراء تنقيبات أثرية في مناطقة مختلفة من البحرين.

وتحرص مملكة البحرين بين الفينة والأخرى على استضافة فعاليات مختلفة، في إطار جامعة الدول العربية، فقد استضافت على سبيل المثال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مايو 2008، واستضافت الدورة الأولى لمنتدى التعاون العربي الهندي في يناير 2016.



ومع زيادة التحديات التي تواجه الأمة العربية يزداد التطلع لدى الشعوب العربية نحو دور أكثر فعالية للجامعة العربية، وذلك للدفاع عن المصالح العربية، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من الأمن والاستقرار والرفاه.



د. محمد صالح محمد

باحث في تاريخ البحرين الدبلوماسي