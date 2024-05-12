loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ديوكوفيتش على ما يرام بعد إصابته بالرأس


أكّد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً الذي أصيب عن طريق الخطأ بعبوة ماء رماها أحد المتفرجين، أنه «على ما يرام» وسيكون جاهزاً لخوض مباراة اليوم في الدور الثالث لدورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، وذلك وفق ما أفاد في حسابه على موقع «أكس».
وقال ديوكوفيتش في رسالة نشرها في وقت متأخر من أول من امس: «أشكركم على رسائلكم التي أبديتم فيها قلقكم بشأني. لقد كان حادثاً وأنا بخير.
أنا أستريح في الفندق مع كيس ثلج (على رأسه). أراكم الأحد»، في إشارة منه الى مباراة اليوم في الدور الثالث ضد التشيلي أليخاندرو تابيلو. وبدأ الصربي رحلته نحو لقب سابع في روما بشكل جيد بفوزه أول من أمس على الفرنسي كورنتان موليه 6-3 و6-1.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© جريدة ، النهار الكويتية جميع الحقوق محفوظة