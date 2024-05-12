ديوكوفيتش على ما يرام بعد إصابته بالرأس

دوليه

أكّد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً الذي أصيب عن طريق الخطأ بعبوة ماء رماها أحد المتفرجين، أنه «على ما يرام» وسيكون جاهزاً لخوض مباراة اليوم في الدور الثالث لدورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، وذلك وفق ما أفاد في حسابه على موقع «أكس».

وقال ديوكوفيتش في رسالة نشرها في وقت متأخر من أول من امس: «أشكركم على رسائلكم التي أبديتم فيها قلقكم بشأني. لقد كان حادثاً وأنا بخير.

أنا أستريح في الفندق مع كيس ثلج (على رأسه). أراكم الأحد»، في إشارة منه الى مباراة اليوم في الدور الثالث ضد التشيلي أليخاندرو تابيلو. وبدأ الصربي رحلته نحو لقب سابع في روما بشكل جيد بفوزه أول من أمس على الفرنسي كورنتان موليه 6-3 و6-1.