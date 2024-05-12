سيتي وضع أرسنال تحت الضغط

دوليه

حقق مانشستر سيتي المطلوب منه ووضع أرسنال تحت الضغط بتربعه على الصدارة موقتاً بعد مضيفه اللندني فولهام 4-0 امس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده الى 85 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن المدفعجية الذين يتواجهون اليوم مع مضيفهم وغريمهم مان يونايتد.



وضرب سيتي منذ الدقيقة 13 حين وضعه الكرواتي يوشكو غفارديول بهدف رائع بعد تبادله الكرة مع البلجيكي كيفن دي بروين، قبل أن يتوغل في منطقة الجزاء ويسدد في شباك الحارس الألماني برند لينو.

وأضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 59 عبر فيل فودن الذي سقطت الكرة أمامه عند مشارف المنطقة بعدما قطعها المدافع من أمام البرتغالي برناردو سيلفا، فأطلقها محكمة في الشباك.



وسرعان ما وجه سيتي الضربة القاضية لمضيفه اللندني بإضافته الهدف الثالث عبر المتألق غفارديول الذي وصلته الكرة عبر برناردو سيلفا إثر ركلة ركنية، فأطلقها في الشباك (71).

وبعدما اطمأن على نتيجة المباراة، قرر غوارديولا إراحة دي بروين وهالاند وفودن والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، لكن ذلك لم يمنع فريقه من إضافة الهدف الرابع عبر البديل الأرجنتيني خوليان ألفاريس من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من الفرنسي عيسى ديوب الذي طرد لتلقيه الانذار الثاني (6+90).



ويحل أرسنال ضيفا على مان يونايتد في ملعب أولد ترافورد اليوم.

ونادرا ما يدخل المدفعجية هذه المباراة في معقل الشياطين الحمر وهو مرشح للعودة بثلاث نقاط، لكن الأمر يبدو مختلفاً هذه المرّة لا سيما بان يونايتد يعاني كثيرا هذا الموسم وبات مهددا بالغياب عن المسابقات القارية الموسم المقبل بعد خسارته المذلة امام كريستال بالاس برباعية نظيفة الاثنين الماضي، ما رسم ايضا علامة استفهام حول مصير مدربه الهولندي اريك تن هاغ.



وكان ارسنال الساعي الى احراز اللقب للمرة الاولى منذ 20 عاماً في حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، نافس بقوة على اللقب الموسم الماضي قبل ان يتراجع مستواه في الامتار الاخيرة لكنه وقف نداً عنيداً لسيتي هذا الموسم ويبدو ان الامور لن تحسم بينهما حتى الجولة الأخيرة المقرّرة في 19 الحالي.



وينهي فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الموسم باستضافة ايفرتون على ستاد الامارات في شمال لندن. وساهم تراجع مستوى مان يونايتد لا سيما في الشهرين الاخيرين الى دخول نيوكاسل وتشلسي في صراع على المقاعد الاوروبية.

