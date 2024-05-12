الرئيس الفرنسي واثق بانتقاله إلى ريال مبابي يرحل عن سان جرمان

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بدا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون واثقاً اول من أمس بأن نجم المنتخب الوطني كيليان مبابي سينتقل الصيف المقبل الى ريال مدريد الإسباني بقوله إنه يعول على النادي الملكي من أجل تحرير كيليان لخوض الألعاب الأولمبية المقررة في باريس.

وقال ماكرون في مقطع فيديو على موقع أكس أجاب فيه على أسئلة مستخدمي الإنترنت حول أوروبا: أعول على ريال مدريد لتحرير كيليان من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية، حتى يتمكن من القدوم واللعب مع المنتخب الفرنسي.



ويأتي تصريح ماكرون بشأن مبابي بعدما أعلن الأخير رسمياً أول من أمس رحيله عن باريس سان جرمان والدوري الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.

وكان ابن الـ25 عاماً يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته الى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، لكن المشوار انتهى الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إياباً في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه سيغنال إيدونا بارك.



وستكون مباراة اليوم ضد تولوز الظهور الأخير لمبابي بين جماهير سان جرمان لأن المباراتين الأخيرتين الأربعاء ضد نيس (مؤجلة من المرحلة 32) ومتز خارج بارك دي برانس.

وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة الى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.



وأبلغ مبابي بسرية مسؤولي سان جرمان في فبراير الماضي بنيته الرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

ولم يقل اللاعب ذلك علناً أبداً، ولم يؤكد الى أين سيذهب بعد ذلك، لكن يبدو ريال مدريد الإسباني وجهته المرجحة.



وفي مقطع الفيديو الذي نشره أول من أمس، تحدث مهاجم موناكو السابق عن الكثير من الأحاسيس وعن أعوام عدة حصلت فيها على الفرصة والشرف العظيم أن أكون عضواً في أكبر نادٍ فرنسي، أحد أفضل الأندية في العالم.

