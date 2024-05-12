نيمار يغيب عن البرازيل في «كوبا أميركا»

دوليه

خلت تشكيلة البرازيل للنسخة الثامنة والثلاثين من كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية، المقررة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة، من اسم نيمار الذي لم يتعاف حتى الآن من الإصابة، فيما ضمت كلاً من فينيسيوس جونيور ورودريغو والواعد إندريك.



وفي تشكيلته الثانية منذ تسلمه المهمة في يناير خلفاً للمقال فرناندو دينيز، اعتمد المدرب دوريفال جونيور على نفس الأسماء التي واجه بها ودياً إنكلترا (1-0) وإسبانيا (3-3) في مارس، باستثناء تغيير واحد متمثل بالمهاجم إيفانيلسون الذي يدافع عن ألوان بورتو البرتغالي.



ولن يكون نيمار، الغائب عن فريقه الجديد الهلال السعودي منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، الاسم الكبير الوحيد الذي سيفتقده المنتخب البرازيلي في البطولة القارية، إذ إن المخضرمين كاسيميرو وتياغو سيلفا خارج التشكيلة.



وكما كان متوقعاً، ضمت التشكيلة نجم بالميراس الواعد إندريك، ابن الـ17 ربيعاً الذي سيلتحق بالعملاق الإسباني ريال مدريد، الى جانب لاعبين صاعدين آخرين مثل مدافع باريس سان جرمان الفرنسي لوكاس بيرالدو (20 عاماً) ومهاجم جيرونا الإسباني سافيو (20 عاماً أيضاً) وزميله في النادي الكاتالوني يان كوتو (21 عاماً).



ورغم الفترة القصيرة التي قضاها حتى الآن في تدريب سيليساو، توقع دوريفال جونيور أن يستوعب اللاعبون أسلوبه بسرعة، قائلاً: لدينا بطولة تتطلب الكثير من الوقت معاً. سيكون لدى هذا الفريق الظروف اللازمة لتحقيق كل ما نتخيل تحقيقه.



آمل أن نرى هذا الجواب على أرض الملعب. وتابع: سيكون العمل مكثفاً من أجل توازن الفريق وتحقيق أفضل أداء ممكن. ووقعت البرازيل في المجموعة الرابعة بجانب كولومبيا والباراغواي وكوستاريكا.

