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دوليه

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جيرونا فرط بالفوز


فرط جيرونا بفوز رابع توالياً وضمان الخروج من المرحلة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني الذي حُسِم لقبه لمصلحة ريال مدريد، وهو في الوصافة بتلقيه هدف التعادل 2-2 أمام مضيفه ألافيس في الوقت القاتل أول من أمس.

ودخل النادي الكاتالوني مباراته مع ألافيس وهو في المركز الــ 2 بفارق نقطة عن جاره العملاق برشلونة بعد فوزه في المرحلة الماضية على فريق المدرب تشافي هرنانديس 4-2، ما سمح له بحسم تأهله التاريخي الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدا فريق المدرب ميتشل في طريقه لتوسيع الفارق الذي يفصله عن جاره الى أربع نقاط بتقدمه على ألافيس بهدفين لإريك غارسيا (4) والفنزويلي يانغيل هيريرا (44) مقابل هدف لجون غوريدي (12)، وذلك بانتظار مباراة بلوغرانا مع ضيفه ريال سوسييداد الــ 6 غدا في ختام المرحلة.

لكن غوريدي حرمه من الفوز بتسجيله هدفه الشخصي الثاني بكرة رأسية في الدقيقة الــ 9 من الوقت بدل الضائع إثر ركلة حرة، رافعاً رصيد فريقه الى 42 نقطة في المركز الــ 11مؤقتاً ومسدياً خدمة لبرشلونة القادر على استعادة الوصافة من جاره.


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