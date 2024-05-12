تعادل مخيب لبريست

دوليه

بات بريست مهدداً بمركزه الثالث المؤهل مباشرة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تعادل آخر وهذه المرة أمام ضيفه رينس 1-1 أول من امس في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي. ودخل بريست اللقاء باحثاً عن تعويض النقطتين اللتين أهدرهما في المرحلة الماضية بتعادله السلبي على أرضه أيضاً أمام نانت، لكنه وجد نفسه متخلفاً أمام رينس في الدقيقة 25 بهدف سجله مارشال مونيتسي من زيمبابوي، قبل أن يرد في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بواسطة ليليان براسييه (2+45).

وبتعادله التاسع للموسم، رفع بريست رصيده الى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليل الرابع الذي يحل اليوم ضيفاً على نانت ساعياً لتحقيق الفوز أو أقله التعادل لضمان المركز الرابع المؤهل الى الدور التمهيدي لدوري الأبطال، لاسيما أن نيس بات يتخلف عنه بفارق أربع نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته بفوزه أول من أمس على ضيفه لوهافر 1-0 سجله العاجي جيريمي بوغا منذ الدقيقة 12.

