كومو عاد إلى الدرجة الأولى في إيطاليا

دوليه

عاد كومو إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بعد غياب 21 عاماً، بتعادله مع ضيفه كوسنتسا 1-1 أول من أمس في المرحلة 38 الأخيرة من الدرجة الثانية، ما منحه مركز الوصافة.

ولحق كومو ببارما بطل الدرجة الثانية الذي ضمن صعوده قبل أسبوعين.

وعانى كومو من الافلاس مرات عدّة وتقهقر في مستويات الكرة الإيطالية، بعد هبوطه من «سيري أ» قبل عقدين من الزمن.

ويملك اللاعبان السابقان الفرنسي تييري هنري والإسباني سيسك فابريغاس حصص أقلية في النادي اللومباردي، فيما يشغل اللاعب الإنكليزي السابق دنيس وايز منصباً في مجلس الإدارة.

