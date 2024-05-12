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الحركة الأولمبية الآسيوية تشكر صاحب السمو


أعربت الحركة الأولمبية الآسيوية متمثلة بـ 45 دولة حضرت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي امس في بانكوك عن شكرها الكبير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على دعم الكويت المستمر للحركة الأولمبية الآسيوية، وللحكومة على قرارها باستمرار مقر المجلس في الكويت.

وعقد المجلس الاولمبي الاسيوي جمعيته العمومية الـ 43 أمس في بانكوك، بحضور وزير الشؤون الخارجية في تايلند ماريس سانغيامبونغسا وممثلي 45 لجنة أولمبية آسيوية.
كما ثمنت الحركة الأولمبية الآسيوية مساهمة الكويت خلال الأعوام الـ 42 الماضية، منذ 1982، بتقدم وازدهار وتطور الحركة الأولمبية الآسيوية، وهذا ما شهد عليه العالم في ما وصلت إليه دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانغتشو بالصين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وتقدم رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة راجا راندير سينغ بالشكر إلى صاحب السمو على دعم الكويت للحركة الأولمبية الآسيوية، وللحكومة على استمرار مقر المجلس في الكويت.


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