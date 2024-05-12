القادسية والفحيحيل في ختام «السابعة»

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تختتم اليوم الجولة السابعة من مجموعة البطولة للدوري الممتاز بلقاء يجمع القادسية مع الفحيحيل في الساعة 07:05 مساءً على ستاد محمد الحمد. وابتعد الأصفر قليلاً عن المنافسة على اللقب بعد أن كان أحد أطرافها، بتعثراته في الجولات السابقة ووصوله إلى النقطة 49 وتوسع الفارق مع الكويت المتصدر والعربي الثاني.



وحقق الأصفر انتصارا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة، مقابل خسارة وتعادلين أحدهما مع السالمية في الجولة الماضية، وآخر مع العربي، بينما كانت الخسارة من الكويت، والفوز على النصر متذيل الترتيب، وهي أمور أعادت موجة الانتقادات للمدرب محمد المشعان الذي ينتظر المباراة النهائية لكأس الأمير أمام السالمية يوم 21 مايو الحالي لإنقاذ موسمه.



وظهر الأصفر بمستوى دون الطموح في المباريات الأخيرة، رغم الأسماء المميزة التي يضمها الفريق وفي مقدمتها النجم بدر المطوع الهداف التاريخي للدوري، وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني والمالي ابراهيم تانديا والعماني عبدالله فواز.



في المقابل، يدخل الفحيحيل اللقاء دون أي ضغوط، وهدفه الوحيد المنافسة على المركز الرابع الذي يحتله السالمية، وإيقاف مسلسل الهزائم بعد خسارته في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام أمام العربي والسالمية والكويت في الجولة الأخيرة.

ولم يستفد فريق المدرب السوري فراس الخطيب من النقص العددي في صفوف الأبيض وخسر 0-2 رغم أن منافسه خاض معظم أوقات الشوط الثاني منقوصاً.

