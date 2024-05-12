الفيلكاوي: اليرموك صعد بجدارة

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هنأ مدير قطاع كرة القدم في نادي اليرموك عثمان الفيلكاوي لاعبي الفريق الاول والجهازين الفني والطبي وأعضاء مجلس الادارة ومحبي النادي على تتويج الفريق بدرع دوري الدرجة الاولى والصعود إلى الدوري الممتاز، موجهاً التهنئة كذلك لنادي التضامن على تحقيق المركز الثاني ومرافقتهم إلى دوري الأضواء.



وتغلب اليرموك الذي ضمن التأهل قبل جولتين على التضامن بثلاثية نظيفة أول من أمس في الجولة الأخيرة من المسابقة، لكن تعادل الساحل مع الصليبخات 1-1 في الجولة ذاتها أهدى البطاقة الثانية للتضامن الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الساحل، بينما تصدر اليرموك برصيد 33 نقطة، وظل برقان رابعاً بـ 12 نقطة، والصليبخات متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط.



وقال إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة في آخر لقاء لهم في الدوري أمام التضامن واستطاعوا تحقيق الفوز بثلاثية بجدارة واستحقاق، لافتا إلى ان الفريق كان الأقوى هجوماً بتسجيله 26 هدفاً (بالتساوي مع التضامن)، والأقوى دفاعاً باستقباله 15 هدفاً.

