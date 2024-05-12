الأزرق يعسكر في تايلند استعداداً للهند

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اختار اتحاد الكرة تايلند وجهة لمعسكر الأزرق استعداداً لمواجهة الهند يوم 6 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية.



ويتذيل الأزرق جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الهند وأفغانستان، في حين يتصدر المنتخب القطري جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وضمن التأهل والصدارة بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المتبقتين.



ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 مايو الحالي بعد الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ويستمر حتى 4 يونيو المقبل قبل يومين من مواجهة الهند في 6 يونيو، على أن يستضيف الأزرق نظيره الأفغاني على ستاد جابر يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة السادسة والأخيرة.

وحقق الأزرق انتصاراً وحيداً على أفغانستان برباعية نظيفة، مقابل 3 هزائم أمام الهند 0-1، وأمام قطر مرتين 0-3 ذهاباً و1-2 إياباً.

