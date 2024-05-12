كاظمة حسم «ثالث السلة» الكويت هزم القادسية في المواجهة الأولى

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بدأ الكويت حامل اللقب مشوار نهائي دوري السلة بنجاح بتغلبه على القادسية 96-69 أول من أمس ضمن المواجهة الأولى من بلاي أوف الدور النهائي، فيما حسم كاظمة المركز الثالث بفوزه على العربي في المباراة الثالثة بينهما 97-84.



ويقام النهائي من 5 مواجهات ممكنة على أن يحقق اللقب الفائز في 3 منها. وبهذا الفوز يكون الابيض حسم المواجهة الأولى على ان تقام المباراة الثانية غدا.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى تقدم بها الكويت في الربع الأول وظل محافظاً على تقدمه عبر تألق الهاييتي كادي لالان في التسجيل من اسفل السلة والشقيقين حمد ومحمد عدنان في الاختراق فيما كان الاصفر يحاول تقليص الفارق حتى انتهى الربع الأول لمصلحة الكويت 27-14.



وفي الربع الثاني، واصل الكويت سيطرته على المباراة عبر تألق لاعبيه في التسجيل من داخل المنطقة او خارجها من خلال ثلاثيات الاميركي ماركوس ليرفع الفارق الى 16 نقطة في منتصف هذا الربع غير ان الاصفر عاد سريعاً من خلال اختراقات الاميركي تيران ومواطنه مارتيش ليقلص الفارق الى 8 نقاط مع نهاية الربع الثاني 45-37 وجاء الربع الثالث سجالاً بين الفريقين بعدما تبادلا التسجيل طوال الربع دون ان يحقق احدهم اي افضلية على منافسه لينتهي بتقدم الكويت 71-62.



وحسم الكويت النتيجة لمصلحته في الربع الرابع عبر تألق محترفه الجديد الاميركي يونغ الذي سجل في المباراة 25 نقطة وسط تسرع منافسه في انهاء الهجمات وعدم قدرته على اختراق دفاع الكويت اذ اكتفى بتسجل 7 نقاط فقط في هذا الربع مقابل 25 نقطة للكويت الذي خرج فائزاً بنتيجة 96-69.



من جانبه توج كاظمة بالمركز الثالث للدوري بعد فوزه على نظيره العربي 97-84 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد ضمن منافسات المباراة الثالثة والفاصلة من البلاي اوف تحديد المركز الثالث.



وكان العربي تغلب في المباراة الاولى 94-91 فيما فاز كاظمة في المباراة الثانية 108-91 ليحسم البرتقالي المركز الثالث لمصلحته في المباراة الفاصلة.

