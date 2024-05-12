النصر والتضامن في انطلاق «كأس السلة»

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تنطلق اليوم النسخة الـ58 من بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة بإقامة مواجهة واحدة تجمع النصر مع التضامن في 6:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويحمل الكويت لقب البطولة التي حققها الموسم الماضي على حساب القادسية للمرة السابعة على التوالي. ويبدو النصر اقرب الى تحقيق الانتصار اليوم نظرا للمستويات التي قدمها الفريقان خلال بطولة الدوري.

وحققت سبعة اندية لقب البطولة اذا فاز القادسية باللقب 25 مرة، والكويت 16 مرة، والعربي 9 مرات، وكاظمة 3 مرات، والجهراء مرتين، والساحل مرة واحدة.

