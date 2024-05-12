العين خسر أمام يوكوهاما في «الذهاب»

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أهدر العين الإماراتي تقدّماً مبكراً وعاد خاسراً من أرض يوكوهاما مارينوس الياباني في الدقائق الأخيرة 1-2، امس في ذهاب نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا بصيغته الحالية. وأمام 55 ألف متفرّج، افتتح لاعب الوسط الشاب محمد عباس التسجيل للعين (12)، قبل أن يردّ المضيف في نهاية الشوط الثاني عن طريق أساهي أويناكا (72)، وكوتا واتانابي (84).



وتقام مباراة الإياب السبت المقبل على ستاد هزّاع بن زايد في مدينة العين، علماً ان بطل المسابقة يحجز المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، ليلحق بالهلال السعودي، أوراوا ردي دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



ويأمل العين بقيادة المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو ان ينهي مشاركته في آخر نسخة تقام من بطولة دوري أبطال آسيا بصيغتها الحالية بالتتويج، على غرار ما فعل عندما دشّن مشواره فيها. اذ أحرز في 2003 لقب أول نسخة من دوري أبطال آسيا على حساب تيرو ساسانا التايلندي بعدما فاز ذهاباً في العين 2-0 وخسر إياباً 1-0.



وبدأ العين الذي يخوض النهائي الرابع له بعد 2003 و2005 و2016، المباراة بقوّة بافتتاح التسجيل بعدما استغل المغربي سفيان رحيمي التحرّك البطيء للمدافع البرازيلي إدواردو في اللحاق بالكرة، لينفرد متصدّر ترتيب هدافي النسخة الحالية (11 هدفاً) ويسدّد، لكن حارس مرمى يوكوهاما مارينوس تصدى لتسديدته تابعها محمد عباس في الشباك رغم محاولة إدواردو اليائسة لابعادها (12).



ورد أصحاب الأرض بتسديدة بعيدة من أويناكا مستفيدا من خطأ يحيى نادر في التمرير، تصدى لها حارس مرمى العين خالد عيسى ببراعة إلى ركنية وصلت إلى كاتسويا ناغاتو الذي ارسلها عرضية اصطدمت بالمدافع خالد الهاشمي وكادت تخدع عيسى الذي ابعدها بقدمه بصعوبة (26).



وسجّل العين مجدداً بعد تسديدة الأرجنتيتي ماتياس بالاسيوس، لكن الهدف ألغي بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، لوجود تسلل على لاعب وسط الفريق الإماراتي (30). ووقف عيسى الذي كان تألق بشكل لافت في ربع ونصف النهائي أمام النصر والهلال السعوديين، حائلاً دون عودة يوكوهاما مارينوس في النتيجة، بعدما تصدّى ببراعة لتسديدتي تاكويا كيدا القريبة (34) والبرازيلي يان ماتيوس بعد ركنية (35).



وبعد محاولات عدّة، أدرك صاحب الأرض التعادل بعد عرضية من ماتيوس تابعها اويناكا برأسه في شباك عيسى (72).

وعاد ماتيوس ليصنع الهدف الثاني بعد عرضية من الجناح البرازيلي وصلت إلى البديل واتانابي الذي سدّدها في مرمى العين (84).

