الزمالك ونهضة بركان في «ذهاب النهائي»

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يحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي اليوم في ذهاب الدور النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين خاصة وأنها نهائي مكرر لنسخة 2019 عندما التقيا في هذا الدور وفاز الزمالك في مباراة الإياب بمصر بركلات الترجيح 5-3 بعد فوز كل منهما بهدف نظيف على أرضه.



ويحاول كل فريق الخروج اليوم بنتيجة جيدة تقربه من اللقب قبل مباراة الإياب في مصر يوم الأحد المقبل.

الزمالك استعد جيدا لهذه المباراة بالفوز على دريمز الغاني في إياب نصف النهائي بثلاثية نظيفة ثم على البنك الأهلي في الدوري بهدف نظيف وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز إراحة الأساسيين في مباراة سموحة التي خسرها بهدف نظيف.



وشهدت قائمة الزمالك للمباراة عودة الثلاثي يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا والحارس محمد صبحي بعد تعافيهم من الإصابات التي لحق بهم أخيراً، لكن الفريق المصري يعاني من غيابات مؤثرة وتحديدا محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري للإصابة ومحمود علاء لأسباب فنية بينما يغيب عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم قيدهم أفريقيا.



على الجانب الآخر يخوض نهضة بركان المباراة بهدف الثأر لخسارة نهائي 2019 وساعيا لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

