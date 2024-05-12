الاتفاق أذل الاتحاد

محلية

عمق الاتفاق جراح مضيفه الاتحاد باكتساحه 5-0 اول من امس في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي على ملعب ستاد الجوهرة المشعة. وسجل خماسية الاتفاق كل من العاجي سيكو فوفانا (5)والفرنسي موسى ديمبيليه (31 من ركلة جزاء) والكاميروني كارل توكو إيكامبي (35 و39 و55).



وارتفع رصيد الاتفاق إلى 44 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس بعد تلقيه الهزيمة الثالثة توالياً في الدوري ضمن سلسلة تخللها أيضاً خسارته أمام الهلال 1-2 في نصف نهائي الكأس.



وحقق الوحدة فوزا ثمينا خارج ملعبه على الخليج بنتيجة 2-1.

ورفع الوحدة رصيده الى 35 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الخليج عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر. وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء الذي جمع ضمك ومضيفه أبها، ليرتفع رصيد الأخير الى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 39 لمنافسه في المركز العاشر.