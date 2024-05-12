رومارينيو يعلن رحيله عن الاتحاد

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أعلن المهاجم البرازيلي رومارينيو رحيله عن نادي الاتحاد بعد ستة مواسم أمضاها مع النادي، وذلك بعد الخسارة المذلة لفريقه اول من امس أمام الاتفاق بخماسية نظيفة في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي.

وقال رومارينيو (33 عاماً) الذي سينتهي عقده مع العميد لقناة الشركة الرياضية السعودية: مباراة الاتفاق هي الأخيرة لي على ملعب الجوهرة المشعّة، خاصة أنني سأرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري بصورة رسمية.



وأضاف رومارينيو: على مدى ست سنوات عشت لحظات سعيدة وحزينة مع الاتحاد. أنا ممتن لجماهيره، لكن هذا الموسم لم يكن كما نتمنى. كنا دون المستوى بشكل واضح.

وعن اجمل ذكرياته مع فريق مدينة جدّة، قال: لحظة تتويج البطل. كنا نقاتل من أجل البقاء في أوّل سنتين، والموسم الماضي احزرنا لقبين. ستبقى لحظة رفع لقب الدوري في قلبي إلى الأبد.