المدينة المنورة أول مدينة «صديقة للتوحد» في الشرق الأوسط

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وقعت جمعية تمكن للتوحّد السعودية اتفاقية مع البورد الأميركي للاعتماد الدولي ومعايير التعليم المستمر IBCCES، لجعل المدينة المنورة مدينةً صديقة للتوحد.

وبتوقيع الاتفاقية تكون المدينة المنورة سجلت اسمها أول مدينة صديقة للتوحد في الشرق الأوسط، والرابعة عالمياً.



وتهدف اتفاقية اعتماد المدينة المنورة مدينة صديقة للتوحد إلى توفير بيئة داعمة لهذه الفئة على مستوى المنطقة، وتحقيق الالتزام بشمولية الدعم للمستفيدين، وتنفيذ التدابير المعيارية التي تضمن أن تكون المدينة المنورة موضع ترحيب يتواءم مع متطلباتهم واحتياجات أسرهم.



وسيجري من خلال الاتفاقية تدريب واسع النطاق لأفراد المجتمع والعاملين في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص؛ لرفع مستوى الوعي ومهارات التواصل والسلوك الاجتماعي بما يحقق التأثير الإيجابي.



ومن المقرر أن تضع المبادرة مجموعة الآليات لتقييم ومتابعة مستوى التقدّم، وقياس التأثير على المجتمع المحلي في المدينة المنورة؛ عبر استطلاعات الرأي والاستبيانات الدورية لمتابعة مؤشرات الرضا، والاستجابة وتحديد مجالات التطوير والتحسين بصورة مستمرة.



يُذكر أن جمعية المدينة للتوحد تمكن دشنت خدمات مركز الأمير فيصل بن سلمان بالمدينة المنورة، في ديسمبر 2021؛ ليقدم الخدمات العلاجية الشاملة والمتكاملة للمصابين بالتوحد وذويهم، وتقديم التدريب المستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للأطفال المستفيدين.



كما دشنت، في نهاية العام الماضي، مركز تمكن بمحافظة ينبع، الذي يُعد أكبر مركز لرعاية المصابين بطيف التوحد على مستوى المملكة؛ وذلك في إطار الخطط التوسعية لخدمات الجمعية على مستوى منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.

