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السعودية تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام


استقبلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي طلائع حجاج بيت الله الحرام الواصلين إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج بالهدايا والمصاحف. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الوكالة وزعت الكتيبات التوجيهية والإرشادية على الحجاج بلغاتهم، وسط أجواء عامرة بالفرح وغامرة بالدموع من حجاج بيت الله الحرام.

من جانبه أكد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشيخ محمد الخضيري، أن الرئاسة حريصة على إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإنجاح رحلتهم الإيمانية؛ ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
وكانت السعودية استقبلت الخميس، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الخارج، من أفغانستان لأداء مناسك الحج لهذا العام.

يُذكر أن رئاسة الشؤون الدينية تعزز منظومة خدماتها الدينية بمبادرات نوعية تستهدف الحاج، مسخّرة لها التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة، لتيسير انتفاعهم من خدمات المنظومة الدينية.


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