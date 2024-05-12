انسحاب الفائزتين.. اتهامات بـ«البلطجة» لمسابقة ملكة جمال أميركا

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تنازلت الفائزتان بمسابقتي ملكة جمال الولايات المتحدة وملكة جمال المراهقات في البلاد لعام 2023 عن لقبيهما، مشيرتين إلى أسباب مرتبطة بصحتيهما النفسية، في خطوة تأتي بعد استقالة مسؤولة في فريق تنظيم المسابقة نددت بأجواء عمل مسمومة.



وانطلق عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدل واسع في شأن احتمال تعرض هاتين الشابتين لسوء معاملة على المستوى النفسي وضغوط، مصحوباً بانتشار إشاعات تتحدث عن التزام الصمت في ما يخص هذه المسائل بالمسابقة التي أنشئت عام 1952 وكانت تحت إدارة دونالد ترامب حتى سنة 2015.

وتوسع الجدل ليصل إلى وسائل الإعلام الأميركية والعالمية.



وأطلقت شرارة الجدل في الثالث من مايو، عندما أعلنت المسؤولة عن صفحات مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بمواقع التواصل كلوديا ميشال، استقالتها من منصبها في رسالة طويلة نشرتها عبر إنستغرام. وشددت على رفضها التعامل المسموم والبلطجة بكل صورها في مكان العمل.



وتطرقت في حديثها إلى الأميركية من أصل فنزويلي نويليا فويت التي فازت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة في 2023 عن 24 سنة، والأميركية من أصول هندية ومكسيكية أوما صوفيا سريفاستافا التي انتخبت ملكة جمال المراهقات الأميركيات سنة 2023 وكانت تبلغ 17 سنة.

