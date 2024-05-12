وطن النهار

صدر أمس الأول الجمعة أمر أميري يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. وجاء في الأمر الأميري: أمر أميري.. بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بالآتي:-



مادة أولى: حل مجلس الأمة. مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان) و79 و107 و174 و181 من الدستور.

وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا.



مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.

مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.



مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح