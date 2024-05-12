محمد بن زايد: استقرار الكويت من استقرار الإمارات

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا صباح أمس من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب سموه خلاله عن وقوف دولة الامارات العربية المتحدة الى جانب دولة الكويت في جميع الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها للحفاظ على استقرارها،



مؤكدا سموه بأن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات اخوية متينة ووثيقة، داعيا سموه الله العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.



وقد شكر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وعلى المشاعر الاخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الاخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه لدولة الامارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

