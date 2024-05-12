اليحيا: زيارات صاحب السمو تعكس علاقاتنا الوثيقة مع العالم

وطن النهار

أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن اعتزاز الكويت بشراكاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا الحرص على توطيد التعاون والتكامل معها من خلال سياستنا الواضحة والمتزنة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وأضاف الوزير اليحيا في تصريح لـكونا أمس السبت: اننا نولي أهمية كبرى لإبراز دور الكويت المحوري والإقليمي وتعزيز موقعها الريادي.

وحول زيارات الدولة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة قال اليحيا إنها زيارات تاريخية ومهمة تعكس قوة ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت بشركائها وشهدت محادثات محورية ومهمة تجاه جميع المتغيرات الراهنة على المشهد السياسي إقليميا ودوليا.



ولفت إلى أنها شكلت فرصة سانحة لتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا والأحداث التي يشهدها العالم وتنسيق المواقف الموحدة بشأنها وبحث العديد من الموضوعات المعنية بالتطورات المتسارعة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومستجداتها.



وذكر أن الشراكات الاستراتيجية والتجارية كانت محورا ثريا ومهما في لقاءات سمو أمير البلاد مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، مبينا أنه تم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وإنشاء حوارات ثنائية من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين الكويت وشركائها وتفتح آفاقا جديدة ومتنوعة في إطار توثيق العلاقات وتطويرها تحقيقا للمصالح والمنافع المشتركة.



وقام سمو أمير البلاد بعدد من الزيارات إلى الدول الشقيقة والصديقة استهلها سموه بالمملكة العربية السعودية ثم سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك قام سموه بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ثم جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الصديقة.



وعقب تلك الزيارات صدرت بيانات أكدت عمق العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الكويت وتلك الدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

