جواهر الصباح: البحرين نموذج يُحتذى في مكافحة الاتجار بالأشخاص

وطن النهار

أشادت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الصباح بالعلاقات الاخوية والتاريخية الوطيدة والمتجذرة التي تجمع الكويت ومملكة البحرين الشقيقة.



جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر الصباح لـكونا بمناسبة ختام زيارتها الى مملكة البحرين والوفد المرافق لها والمكون من عدد من الجهات الحكومية المعنيين بحقوق الانسان ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.



وقالت: ان هذه الزيارة تأتي في اطار تعزيز العلاقات الاخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين وتوسيعا لافاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد واخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



واوضحت ان الزيارة جاءت بالتنسيق مع مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الانسان في وزارة خارجية مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف بوجيري ورئيس قطاع شؤون حقوق الانسان السفيرة الدكتورة أروى السيد بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال حقوق الانسان بصورة أشمل.



واشارت الى انها اجرت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع عدد من المسؤولين في المملكة وهم وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الشيخ عيسى بن علي ال خليفة والنائب العام الدكتور علي البوعينين ومدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد ال خليفة.

