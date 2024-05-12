السفارة البولندية: خط طيران مباشر بين الكويت وكراكوف

وطن النهار

أعلنت سفارة بولندا لدى الكويت بالتعاون مع طيران الجزيرة عن إطلاق أولى الرحلات المباشرة من الكويت إلى كراكوف، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بالسفارة البولندية، بحضور القائمة بالأعمال آنا مارتا غودوي تشيشكوفسك والرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراثان باسوباثي (بارا).



وأوضحت غودوي أن هذا الإطلاق لا يمثل بداية للرحلات المباشرة فحسب، بل أيضاً جسراً يربط الثقافتين بين بعضهما ويوطد العلاقات القائمة بين وجهتين مميزتين.

وقالت: اعتباراً من اليوم ستقوم طيران الجزيرة بتشغيل رحلتين مباشرتين أسبوعياً إلى كراكوف ما يجعلها خياراً مثالياً لكل من السياح وكذلك الجالية البولندية.



واشارت الى ان السفارة البولندية لا تملك مركزا للتأشيرات وتستقبل طالبات التأشيرات بشكل مباشر عبر الاونلاين والدفع المسبق والمقدر بـ 28 دينارا وان يكون الملف كاملا ومشتملاً على حجز الفندق والتأمين والشهادة الراتب على ان يحدد موعد لطالب التأشيرة لتقديم ملفه الى السفارة، لافتة الى ان منح تسهيلات لاصدار التأشيرات لمختلف الجنسيات ليس قرار بولندا وحدها وانما خاضع لقرار دول الشنغن.



واشارت الى ان تقديم طلب تأشيرة الدراسة في اوروبا لا يختلف بشكل كبير عن تقديم تأشيرة السياحة ويحتاج الى موافقة الجامعة منوهة الى ان موقع السفارة يحتوي على جميع الشروط التي يتطلبها الحصول على تأشيرة الشنغن.

وعن منح التأشيرات لحاملي جواز السفر مادة 17 قالت نحن ننظر الى الطلبات وفق الحالات ونقوم بدراسة الملفات كل حالة منفردة، واوضحت ان لحاملي جواز سفر المادة 17 الحق في التقدم للحصول على التأشيرة الشينغن عن طريق السفارة البولندية، مؤكدة ضرورة تقديم طلبات التأشيرة في وقت مبكر حيث يتمكن الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن بالتقدم بطلباتهم قبل السفر بــ 6 أشهر.



وذكرت ان السفر الى العاصمة وارسو لا يستغرق وقتا طويلا من مدينة كراكوف عبر القطار الذي يستخدم ايضا في العديد من المدن البولندية وايضا للدول المجاورة.

ومن ناحيته، قال بارا: يسرنا في طيران الجزيرة إطلاق رحلات مباشرة من الكويت إلى مدينة كراكوف الساحرة، والتي هي موطن أوائل المواقع التراثية العالمية المسجلة في اليونسكو.



واضاف: لقد جاء تشغيل هذا الخط الجديد بطلب متنامٍ على الوجهات الصيفية الجديدة والنوعية، إذ تنفرد كراكوف بمزيج غني من التاريخ والهندسة المعمارية والطبخ الأصيل والثقافة والمعالم الطبيعية الخلابة، فضلا عن العلاقات القوية بين الكويت وبولندا وخصوصا مع مدينة كاركوف.

وكشف بارا عن الطلب القوي على وجهة كراكوف خلال موسم الصيف وأعرب عن سعادة الشركة بتسيير هذه الرحلات في الوقت الذي تحتفل فيه بولندا والكويت بمرور ما يقارب 61 عاماً على بدء العلاقات الثنائية القوية.



ونوه الى ان الجزيرة توفر منذ شهر مايو الحالي الى شهر سبتمبر حوالي مليوني مقعد لمختلف انحاء العالم.

واشار الى ان مدة رحلة السفر الى بولندا تقلصت الى النصف حيث كانت الرحلة تستغرق 10 ساعات الا انها تقلصت الى النصف مع فتح الخط المباشر، لافتا الى ان فتح خطوط جديدة للمدن البولندية ومنها العاصمة وارسو يعتمد على السوق والطلب.

