آن كويستنين: تعاون كويتي - أوروبي لتمكين المرأة وتعزيز حقوق الإنسان

وطن النهار

بحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا اقامت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى البلاد احتفالا بيوم اوروبا.

واعربت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى البلاد آن كويستنين عن سعادتها بتواجدها في الكويت، وقالت: إن احتفالنا بيوم أوروبا هو أول احتفال لي كسفيرة للاتحاد الأوروبي في الكويت حيث يسعدني القول بأن الكويت وشعبها غمروني بمشاعر الترحيب بالإضافة الى الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات من أجل تطوير الشراكة طويلة الامد بين الاتحاد الأوروبي والكويت.



واضافت: في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، أمير البلاد ازدهرت شراكتنا ما مكننا من وضع أساس متين لاستمرار النجاح والازدهار.

وتابعت: لقد قمنا ببذل جهود مشتركة من أجل التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك مشاريع مؤثرة في قطاعات مثل التحول الأخضر العادل والطاقة المتجددة وتمكين المرأة وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بالإضافة الى مبادرات مشتركة تتعلق بالشباب والقطاع الأكاديمي والاستثمار وحقوق الانسان.



وبينما يحافظ الاتحاد الأوروبي على مكانته كثاني أكبر شريك تجاري للكويت، فإن هناك الكثير من الامكانات التي لم يتم استغلالها بعد من أجل المزيد من التعاون.

وزادت: إن لمن دواعي سروري قيام الاتحاد الأوروبي بمنح المواطنين الكويتيين قواعد تفضيلية جداً تتعلق بتأشيرة الشنغن حيث يُعطى المواطنين الكويتيين تأشيرات دخول متعددة الرحلات تصل مدتها الى خمس سنوات علماً إن هدفي ما يزال الاعفاء الكامل من تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين.

