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الكويت تدعو لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة


أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو مجلس الأمن لإعادة النظر وبشكلٍ إيجابي فيما يتعلق بعضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية.
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على موقف الكويت الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن قرارا من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة حيث صوت لصالح القرار 143 دولة وعارضته 9 دول في حين امتنعت 25 دولة عن التصويت.


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